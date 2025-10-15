◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第１戦ソフトバンク２✕―１日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）＝延長１０回＝日本ハムのフランミル・レイエス外野手が、貴重な一発にも悔しさをにじませた。１点を追う８回、ソフトバンクの２番手・松本裕の１５５キロを捉え、右中間スタンドへ飛距離１２８メートルの特大同点弾。試合を振り出しに戻した。延長１０回にも、右中間フェンスを