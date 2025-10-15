◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）阪神・藤川球児監督は試合後のテレビ会見で、近本の三盗のシーンを聞かれ「よくわかりませんでした」とけむに巻いた。６回１死二塁。二走の近本は森下の打席で、左腕・東の初球にモーションを完全に盗んで、三盗に成功。打席の森下の中前への先制打につなげた。指揮官は「あといくつか勝たなければいけませんから