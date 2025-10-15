◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第１戦ソフトバンク２×―１日本ハム（１５日・みずほペイペイドーム）２位・日本ハムは８回にレイエスが同点ソロを放って延長に持ち込んだが、序盤の再三の逸機が響きソフトバンクに競り負けた。日本シリーズ進出には残り最大５戦で４勝が必要になった。いきなり迎えた初回１死満塁のピンチに、日本ハムの先発・達孝太投手は「１０点くらい取られるかと思