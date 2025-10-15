「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）ＤｅＮＡの三浦大輔監督は試合後、勝敗を分けるポイントになった阪神・近本の三盗について「徹底できなかったこちらのミス」と振り返った。１死二塁から近本に完全にモーションを盗まれて三盗を決められた。山本が三塁へ送球することもできなかったプレー。ここから森下に先制適時打を浴び、なおも２死一、三塁から小野寺に右前適時打