日本テレビ「上田と女が吠える夜」が１５日、放送され、『身長が小さい女子と大きい女子が大集合』し、身長についてのあるあるトークが繰り広げられた。２０１２年ロンドン五輪銅メダル獲得に貢献するなど、女子バレーボール界のエースとして活躍し、１７年３月に現役引退を表明した元代表、木村沙織さんも登場。「現役の時なんですけど、オリンピックって、１８５ｃｍ以上と９０キロ以上はビジネス（クラス）乗れるんです」と