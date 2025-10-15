「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが劇的なサヨナラ勝利でＣＳファイナルを先勝した。１−１の十回裏１死満塁で７番に入っていた山川が初球を打ち、高く弾んだゴロが三塁手の頭を越えてレフト前へ転がるサヨナラ安打となった。小久保監督は「本人はサードゴロだったと言ってたけど、前進守備だったし大きく跳ねたので頭を越えるかなと思っていま