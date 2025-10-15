イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザで男性を公開処刑する動画がSNSで拡散するなど、再びガザの統治を強めています。SNSで拡散されている動画には、7人の男性がひざまずかされ、覆面姿のハマス戦闘員とみられる人物が背後から銃撃する様子が映っています。ロイター通信によりますと公開処刑は10月13日、ガザ北部にある最大都市ガザ市で行われたということです。ガザではイスラエルとの第一段階の停戦合意以降、ハマスが敵対