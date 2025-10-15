シンガー・ソングライター米津玄師さん（34）の楽曲『IRIS OUT』が、15日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、オリコン史上最速で累積再生数1億回を突破。この記録を受け、米津さんがコメントを寄せました。楽曲『IRIS OUT』は、週間再生数2,805.5万回を記録し4週連続1位を獲得するとともに史上最速で累積再生数が1億回を突破しました。米津さんは、「純粋に嬉しいです。ただ、それもこれも全てチェンソーマンとい