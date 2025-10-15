「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージが１５日に開幕し、パ・リーグ王者のソフトバンクがレギュラーシーズン２位・日本ハムとの初戦（みずほペイペイ）を制した。延長１０回の末、２―１のサヨナラ勝ち。最後は１０回一死満塁から山川穂高内野手（３３）の一打で勝負が決した。ソフトバンクはアドバンテージ１勝を含む通算成績を２勝０敗とした。大砲の表情が偽らざる心中を物語っていた。１０回