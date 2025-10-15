日本ハムは１５日、「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）でソフトバンクと対戦。延長戦の末１―２でサヨナラ負け。大事なステージ初戦を落とした。先発・達は初回一死満塁のピンチを切り抜けると、その後は尻上がりに復調。６回を投げ６安打無得点の好投を見せた。だが、両軍無得点のまま７回からマウンドに上がった２番手・田中がこの回先頭の野村に左中間への一発