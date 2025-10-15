今回、Ray WEB編集部は無神経な男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のハルは次の授業が休講になり、時間をつぶすためにゼミ室へ行くことにしました。すると先にゼミ室にいたタロに、聞きたいことがあると言われ……？タロの一言に怒りをあらわにする主人公。肝心のタロは主人公がなぜ怒ったのか、理解していない様子です。このあとタロは、自分の過ちに気づくことはできるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作