お笑いコンビ「南海キャンディーズ」のしずちゃんこと山崎静代が１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。背が伸びた際の驚きの体験を明かす一幕があった。この日のテーマは「身長が小さい＆大きい女子大集合」。身長１８２センチのしずちゃんはＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「生まれた時から大きかったのか？」と聞かれると「そうですね。生まれた時が５０００グラム。そこでロケ