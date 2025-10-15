俳優の吉沢亮さん（31）が15日、ゲームソフトの発売記念イベントに池田エライザさん（29）、お笑いコンビ・オズワルドと登場。イベント中、大ヒットとなった映画『国宝』の話題に笑みを浮かべる場面がありました。ゲームの舞台が昼と夜、2つの顔を持つことにちなみ、昼の過ごし方を聞かれた吉沢さんは「筋トレ」と回答。理由について「我々の仕事として、体重を増減したりとか色々ありますし、（脂肪が）落ちやすいように仕上げて