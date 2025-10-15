「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督は試合後、「本当にチーム全員の力で、タイガースらしいゲームになったと思いました」と語り、先制点を呼び込んだ近本光司外野手の三盗について驚きの声をあげた。インタビュアーから問われると「よくわかりませんでした。驚いた？そうですね」と指揮官。六回に二塁走者の近本が鮮やかな三盗を決めた。そして森下が