冷え込む季節が近づくと、肌にやさしく包まれるようなあたたかさが恋しくなりますよね。アツギが展開する「ホットコンフォート」シリーズから、まるで毛布のような心地よさを叶える「裏起毛インナー」がオンライン限定で新登場しました。保温性はもちろん、肌触りの良さにもこだわった1枚は、これからの季節のマストアイテムです♡ アツギのインナーで叶える“毛布のようなぬくもり” アツギの「