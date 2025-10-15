事情があって離婚という選択をする夫婦は、現代では決して少なくはありません。しかし離婚後にトラブルに見舞われてしまうケースがあるのも事実。日本では母子家庭への養育費の支払いについて、4人に3人が未払いともいわれています。今回の投稿者さんも、養育費が原因でトラブルに発展してしまったようです。『「孫に会いたい」という理由で、元義両親が養育費を払ってくれています』シングルマザーとして子どもを育てている投稿者