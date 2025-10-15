練習を見守る小久保監督（撮影・星野楽）小久保監督（右）と握手を交わす山川（撮影・星野楽）練習を見る王会長（撮影・星野楽）笑顔を見せる周東（撮影・星野楽）キャッチボールで調整する有原（撮影・中村太一）グラウンドに姿を見せた内川聖一氏（撮影・星野楽）今宮（手前）に声をかける和田球団統括本部付アドバイザー（撮影・星野楽）笑顔を見せる栗原（撮影・星野楽）笑顔で打撃練習する柳田（撮影・星野楽）打撃練習する正