広島市西区の集合住宅でベトナム国籍の３０代女性が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。 女性はその場で死亡が確認され警察は殺人事件とみて捜査しています。 １５日午後６時半ごろ広島市西区中広町の集合住宅で「妻が血を流して倒れている」と夫から交番に届け出がありました。 警察によりますと夫婦はベトナム国籍で、夫が帰宅した際に部屋の中で３０代の妻が頭部から血を流し倒れているのを発見。 その後、死亡