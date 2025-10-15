バングラデシュの首都ダッカにある縫製工場で14日、火災が発生し、少なくとも16人が死亡しました。ロイター通信によりますと、バングラデシュの首都ダッカで14日、縫製工場から出火、火は隣接する化学製品の倉庫にも燃え広がりました。地元当局によりますと、縫製工場で少なくとも16人が死亡、死者はさらに増える可能性があるということです。犠牲者のほとんどは化学製品の倉庫の爆発で拡散した有毒ガスを吸い込んだことが死因で、