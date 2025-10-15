今年3月、新潟県加茂市に住む70代女性から現金400万円をだまし取った疑いで横浜市に住む無職の男(35)が逮捕されました。男は受け子とみられています。特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで逮捕されたのは横浜市に住む無職の男(35)です。男は氏名不詳者らと共謀し、3月7日から12日までの間、氏名不詳者らが複数回にわたり加茂市に住む70代女性の自宅に息子を名乗って電話をかけ、息子が現金を至急必要としている旨の嘘をつき、3月11日