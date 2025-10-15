10月15日午前、新潟県長岡市で住宅1棟を焼く火事がありました。【リポート】「長岡市の住宅街、白い煙がもくもくと上がっています」住宅街から立ち上る煙。火元とみられる住宅の周りでは、消防隊員が懸命に消火活動に当たる姿が確認できます。15日午前10時すぎ、長岡市上除町の住宅で「火が出ている」と目撃した人から警察に通報がありました。消防車両9台が駆けつけ消火活動に当たり、火は約3時間後に消し止められましたが