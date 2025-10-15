新潟県五泉市出身のプロレスラー・鈴木敬喜選手が10月14日、故郷で一日警察署長を務め、特殊詐欺などへの注意を呼びかけました。 【五泉警察署遠山春則 署長】「鈴木敬喜殿。あなたを一日警察署長に委嘱します」五泉警察署で10月14日、一日警察署長の委嘱を受けたのは、五泉市出身で新潟プロレス所属のレスラー・鈴木敬喜選手。【新潟プロレス鈴木敬喜 選手】「自分が体を張って、五泉に安心・安全を伝えられれば