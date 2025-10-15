「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の森下翔太外野手がお立ち台で爆笑トークを繰り広げた。一緒に上がった先輩の小野寺暖外野手について「よく打ったなと思います」と語ると、スタンドからは笑いが漏れた。これに「先輩、先輩」と自らを指さしながらアピールした小野寺も「自分でもよく打ったなと思います」とコメントし笑みを浮かべた。「絶対に打つと思って打席に入っ