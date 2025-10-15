海や山などアウトドア活動を楽しむ人や、災害時などの「万が一」に備えたい人に最適なauの衛星通信サービスの対象機種が一気に広がりました。詳細は以下から。KDDIのプレスリリースによると、本日からAndroidスマホ35機種で順次au Starlink Directを利用できるようになるそうです。まずはGalaxy S25、Galaxy S25 Ultraの2機種が本日から対応するほか、10月下旬以降Galaxyシリーズ18機種、Pixel 9シリーズ、Xperia 1 VIIなど4機種を