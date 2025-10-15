2002年に北朝鮮による拉致被害者5人が帰国してから15日で23年です。被害者の一人、蓮池薫さんが講演し、残された被害者の救出を強く訴えました。15日、加茂市の加茂高校で講演したのは、北朝鮮による拉致被害者・蓮池薫さんです。【蓮池薫さん】「手段・方法選びません。とにかく目的を達成すればいい、そういう恐ろしい考え方を持っている」1978年、柏崎市の海岸で妻・祐木子さんとともに拉致された蓮池さん。拉致はスパイの養成