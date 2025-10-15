アイドルグループ・timeleszが15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードで大賞を受賞した。timelesz佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が立ち上げたtimelesz新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』(通称：タイプロ)で、エントリー総数1万8,922件の中から選ばれた寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加入、2月1