大麻を所持したり使用したりしたとして、新潟市で14日までに10代の少年2人が逮捕されました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区に住む建築作業員の少年（18）、新潟市中央区に住む土木作業員の少年（17）の2人です。警察によりますと、建築作業員の少年は、ことし9月中旬頃に新潟市中央区で大麻1.014グラムを所持、福島県内で大麻若干量を使用した疑いがもたれています。新潟駅周辺で警察官が職務質