■義姉に抱く、えっ？の違和感そこから、義姉からの「お下がり攻撃」が始まりました。あるときは使い古しのランドセル、義姉の子どもの靴まで。「これ、いいやつだから！」そう言って押しつけてくる義姉の笑顔は、どこか誇らしげでした。でもその“いいやつ”は、義姉にとっての話であって、今の私たちにとっては完全に不用品。私はいつも曖昧に笑って受け取り、夫に小声で「これ、どうしよう……」とつぶやきます。夫は「せっかく