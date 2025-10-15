米１０年債利回りは４．０１５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（日本時間21:42）（%） 米2年債 3.481（0.000） 米10年債4.015（-0.017） 米30年債4.610（-0.022） ドイツ2.581（-0.029） 英国4.548（-0.042） カナダ3.125（-0.026） 豪州4.216（-0.019） 日本1.647（-0.001） ※米債以外は10年物