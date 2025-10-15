ドル円のピボットは１５１．４４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値151.55高値151.88安値150.90 152.97ハイブレイク 152.42抵抗2 151.99抵抗1 151.44ピボット 151.01支持1 150.46支持2 150.03ローブレイク ユーロ円 現値176.13高値176.30安値175.44 177.33ハイブレイク 176.82抵抗2 176.47抵抗1 175.96ピボット 175.61支持1