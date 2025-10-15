女子バレーボール元日本代表の木村沙織さんが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。高身長ならではの苦労を明かす一幕があった。この日のテーマは「身長が小さい＆大きい女子大集合」。身長１８５センチの木村さんは、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「幼少時代から大きかったんですか？」と聞かれると「保育園の集合写真を見ると、やっぱり頭１個大きいから同い年よりも保育園の