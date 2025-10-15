◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第１戦ソフトバンク２×―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）サヨナラ負けで初戦を落としても、試合後の日本ハム・新庄剛志監督は淡々と言葉をつないだ。「よくやりましたよ。いい試合になって最終的にはむこうが勝って」と振り返った。先発で６回を無失点にまとめた達を「よかったね。ゲーム作ってくれたし」とたたえ、８回に同点