※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話ばかりで周囲を呆れさせた非常勤講師・岡田。生徒への暴言や冷たい態度で問題視される中、彼の母との初対面での一言に苛立ちを抱えた翌日、生徒たちが授業ボイコットを企て騒ぎ出す。岡田は怒りのまま教室を飛び出し、職員室で涙ながらに訴えると、信じた男性教師が生徒を一方的に叱責。岡田は体調不良