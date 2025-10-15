「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）日本ハムがサヨナラ負け。リーグ優勝のソフトバンクにはアドバンテージの１勝が与えられており、０勝２敗となった。１−１の延長十回、５番手の金村が１死満塁のピンチを招き降板。玉井が山川に左前へサヨナラ打を浴びた。試合後、新庄監督は「このファイナルＳは、誰が打ったとか（関係ない）。よくやりましたよ」とまずナ