【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比21銭円高ドル安の1ドル＝151円55〜65銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1616〜26ドル、176円14〜24銭。米国の金融政策が緩和方向に向かうとの観測を背景に、円買いドル売りがやや優勢となった。