一般家庭で暮らしながら要請を受けて出動し、捜査や捜索などにあたる嘱託警察犬。数を増やすため、県警は犬種のしばりをなくしています。10月15日、審査会が行われ、合格すれば県警では初となる犬種も参加しました。 ◆嘱託警察犬の審査会 においをたどって犯人の足跡と遺留品を見つけ出します。10月15日、行われた嘱託警察犬の審査会です。嘱託警察犬は一般の家庭で飼育されながら訓練を行い、審査に合格すると1年間、警察の