2025年11月15日（土）から2026年3月31日（火）まで、『白い恋人パーク』にて、冬季恒例イベント『白い恋人パーク スイートイルミネーション2025～Blooming Snow Fantasy～』が開催されます。 画像：石屋製菓株式会社 今年のテーマは“Blooming Snow Fantasy”。 画像：石屋製菓株式会社 ベルや花々の光輝くイルミネーションが広がり、幻想的な世界観を体感することができます