中国高速鉄道の車内で「席なし（原則立ち乗り）」券を購入した乗客が車内に椅子を持ち込んで座る様子が見られ、議論を呼んでいる。湖北省広播電視台（テレビ局）のアカウント「経視直播」が11日に伝えた。報道によると、国慶節（建国記念日）の旅行ラッシュによる移動でチケットを取るのも難しい状況の中、あるユーザーが「裏技」をシェア。同ユーザーは高速鉄道の「席なし」券を購入し、車内に椅子を持ち込んでドア付近に座ったと