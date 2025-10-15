別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」が16日、開幕する。15日は前検が行われた。当開催ではガールズも行われる。昨年の当地G3前座戦を制し、年末のガールズグランプリを制した石井寛子（39＝東京）が戦列に復帰する。パールカップと8月の取手2日目で落車。「パールカップで左の肩鎖関節を脱臼。取手で今度は右の肩鎖関節を脱臼。再乗できないくらい痛すぎて、すぐ手術した」と明かした。約2カ月での復帰。「別府