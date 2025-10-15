プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１５日、セ・パ両リーグでファイナルステージ（６試合制）が始まった。セ・リーグは阪神がＤｅＮＡに２―０で競り勝ち、パ・リーグはソフトバンクが日本ハムに２―１でサヨナラ勝ちして、ともにアドバンテージの１勝を含めて通算２勝とした。第２戦の予告先発は阪神が才木、ＤｅＮＡが竹田、ソフトバンクは有原、日本ハムは福島と発表された。ソフトバンク２―１日本ハムソフトバ