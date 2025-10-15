◆プロボクシング▽５４・５キロ契約８回戦〇富施郁哉（１回ＴＫＯ）ユッティチャイ・ワンナウォン●（１５日、東京・後楽園ホール）元日本バンタム級王者で日本同級３位の富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝が、ユッティチャイ・ワンナウォン（２９）＝タイ＝を１回２分５０秒ＴＫＯで下した。昨年７月に日本王座の初防衛戦で増田陸（２８）＝帝拳＝に４回ＫＯで敗れ王座陥落した富施は、昨年１２月の再起から３連勝とした。戦