テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが１５日に自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。荒井アナはインスタグラムに「水曜日のグッド！モーニング」と書き出し、「今朝もありがとうございましたまた土曜日に」とつづり、着用衣装のブランドを紹介すると、ピンクのリブニットに白のワイドパンツを合わせた、オフィスカジュアルコーデを披露した。この投稿にフォロワーからは「いつもながら素敵」「今日の衣装、素敵