7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開される。今回、その予告編が解禁となった【動画】JIN＆JUNG KOOKとの共演シーンも…J-HOPEドキュメンタリー映画予告編初のソロアルバム『Jack In The Box』と