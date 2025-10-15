◇プロ野球パ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 ソフトバンク 2×-1 日本ハム(15日、みずほPayPayドーム)日本ハムは終盤にレイエス選手の本塁打で同点に追いつくものの、延長１０回裏に金村尚真投手がサヨナラヒットを浴び接戦を落としました。 打線は初回から5回まで毎回ランナーを出しますが、ソフトバンクの先発モイネロ投手からあと一本が出ず無得点のまま7回まで進みます。投げては先発・達孝太投手が6回無失点と好投。し