【NASCAR】第33戦：South Point 400／ラスベガス モータースピードウェイ（日本時間10月13日）【映像】何が起きたかわからない！多重クラッシュの瞬間（車載カメラ）NASCAR（ナスカー）の第33戦がネバダ州ラスベガスで開催。あと23周でフィニッシュという山場で、複数のマシンが絡むマルチクラッシュが発生し、“経験者”が14日の中継でその舞台裏を明かした。全267周レースも残り33周となったところで、2台のマシンによる衝突