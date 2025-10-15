１５日午後６時３０分頃、広島市西区中広町の集合住宅に住む３０歳代のベトナム人男性が、「妻が頭から血を流して倒れている」と、近くの交番に駆け込んで届け出た。広島西署員が駆けつけたところ、女性が部屋の中で死亡しているのが見つかった。広島県警は殺人事件とみて捜査している。県警によると、遺体には切り傷があり、男性の妻の３０歳代のベトナム人とみられる。室内には血のついた足跡があった。現場は県庁の西約１・