きょう午後7時半ごろ、津山市野介代の市道で70代の女性が運転する原付バイクが転倒する事故がありました。 女性は頭から血を流し、意識不明の重体で救急搬送されています。 警察によりますと、事故当時現場に雨は降っておらず、自損事故の可能性が高いということです。