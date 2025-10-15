第73回菊池寛賞について、映画『国宝』の製作チームらに決定したことが15日、日本文学振興会の公式サイトで発表されました。菊池寛賞は、文藝春秋の創業者・菊池寛が日本文化の各方面に残した功績を記念するための賞で、昭和28年より現在の形に。文学、映画やその他文化活動一般において、前年9月から8月までの1年間に、最も清新かつ創造的な業績をあげた人・団体、もしくは長年にわたり多大な貢献をした人・団体に贈られる賞です