「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神が完封リレーで接戦を制した。０−０の六回、森下の中前適時打が先制Ｖ打。六回から登板した及川が、１回２／３を２安打無失点で勝利投手になった。アドバンテージの１勝を含めて２勝。日本シリーズ進出に向け、大きな１勝を手にした。緊迫の投手戦が動いたのは六回だ。先頭の近本が遊撃内野安打で出塁。中野の犠打で二塁に進むと