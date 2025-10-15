◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン練習日（１５日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）２０１４、１７年の２度大会を制している池田勇太（フリー）は、特別な思いとともに日光ＣＣのティーグラウンドに立つ。「アマチュアの頃から、ここには色々思い入れがある」。開幕前日、練習ラウンドを終えた３９歳は大会にかける思いを口にした。初めての日本オープンは千葉学芸高３年時、前回同会場で開